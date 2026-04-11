MLB: Gabriel Moreno está cerca de ingresar a la lista de lesionados

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Todo parece apuntar que será cuestión de horas para que los D-backs de Arizona envíen de manera oficial a Gabriel Moreno a la lista de lesionados de 10 días. Y es que el receptor venezolano se sometió a una resonancia magnética, en la mañana de este sábado, que reveló un "problema muscular" en la parte baja de la espalda.

El manager Torey Lovullo se encargó de dar la información a los medios de prensa: "Tiene un problema en la parte baja de la espalda que no es de hueso ni la típica situación de espalda. Es de naturaleza más muscular. Así que tendré una actualización sobre cuál es el plan, pero parece que de seguro irá a la lista de lesionados".

Primera visita a la lista de lesionados en este 2026

Gabriel Moreno inició el encuentro del pasado viernes como titular en la receptoría. No obstante, después de jugarse la parte alta del tercer capítulo fue reemplazado tras notificar que sintió rigidez en la parte baja izquierda de la espalda.

La incomodidad se habría producido luego de retirar a un corredor en intento de robo de la segunda base, lo que supuso el último out del segundo inning.

"Me puse muy triste. No quiero ir a la lista de lesionados, pero el equipo piensa que puedo regresar rápido si voy ahora", confesó el venezolano sobre su reacción al recibir los resultados de la resonancia.

Recordemos que el larense visitó la enfermería durante la campaña pasada debido a una contusión en su mano. Si bien inició en la lista de lesionados de 10 días el 19 de junio, para mediados de julio tuvo que pasar a la de 60 días. No fue sino hasta el 22 de agosto cuando Arizona lo activó nuevamente.