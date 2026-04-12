Cuatrocientas veces AJ Hinch: Detroit celebra un hito histórico de su mánager

Suscríbete a nuestros canales

La noche del sábado en el Comerica Park no fue un partido más del calendario. Con la victoria sobre los Miami Marlins, AJ Hinch alcanzó las 400 victorias como mánager de los Detroit Tigers, convirtiéndose en apenas el noveno estratega en la historia de la franquicia en llegar a dicha cifra. El logro llega en un momento crucial, sirviendo de bálsamo para un equipo que buscaba sacudirse una racha de cinco derrotas consecutivas.

El club de los 400

Desde su llegada a Detroit en 2021, Hinch ha sido el arquitecto de la reconstrucción del equipo. Alcanzar las 400 victorias con el uniforme de los Tigers lo coloca en una lista selecta junto a leyendas de la organización como Sparky Anderson y Jim Leyland.

Bajo su mando, Detroit ha pasado de ser un equipo en desarrollo a una escuadra capaz de competir noche tras noche, y este hito es prueba de la estabilidad que ha brindado a la caseta felina.

Riley Greene: El motor de la celebración

Para que Hinch pudiera celebrar, necesitaba que su ofensiva despertara, y Riley Greene respondió al llamado. Greene fue la figura indiscutible con el madero al remolcar cuatro carreras, destacando un imponente jonrón de tres anotaciones en la tercera entrada. El batazo, que llegó tras un extenuante turno de 10 lanzamientos contra Janson Junk, puso el marcador 5-0 y le dio a los Tigers la tranquilidad necesaria para manejar el encuentro.

El joven núcleo de Detroit también aportó lo suyo: el novato Kevin McGonigle anotó en dos ocasiones, mientras que Spencer Torkelson sigue recuperando su ritmo al embasarse tres veces, incluyendo un sencillo remolcador en el octavo episodio.

Un duelo épico para cerrar el telón

El pitcheo de los Tigers estuvo a la altura de la ocasión. Casey Mize (1-1) cumplió con una sólida apertura de 5.2 entradas, permitiendo apenas una carrera y ponchando a cinco. Sin embargo, el drama se reservó para el final.

Drew Anderson se adjudicó el primer salvamento de su carrera en las Mayores de una forma casi cinematográfica. El out 27 llegó tras un enfrentamiento de 14 lanzamientos contra Jakob Marsee. Para añadirle condimento a la historia, Marsee es originario de la zona de Detroit y jugaba frente a decenas de amigos y familiares.Ese turno al bate se convirtió oficialmente en el más largo de lo que va de temporada en las Grandes Ligas, terminando con un elevado que selló el triunfo histórico para Hinch.

Miami y una defensa que no encuentra el rumbo

Mientras Detroit celebraba, los Marlins de Miami continuaron sumidos en una pesadilla defensiva. Los errores del receptor Agustín Ramírez y el inicialista Connor Norby elevaron el total del equipo a 15 pifias en apenas 15 juegos, la cifra más alta de toda la Liga Nacional. Estas desatenciones permitieron que cinco de las seis carreras de Detroit fueran temprano en el juego, dejando al abridor Janson Junk (0-2) sin margen de maniobra.

Con este resultado, Detroit recupera la confianza y AJ Hinch firma una página dorada en su trayectoria con la organización, demostrando que el proyecto de los Tigers sigue dando pasos firmes hacia adelante.