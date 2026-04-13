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MLB: Ronald Acuña Jr. cierra su semana con buen ritmo ofensivo y otro juego multi-hit

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 10:15 pm

Ya son cinco encuentros seguidos con al menos un imparable para el de La Sabana

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Ronald Acuña Jr. no baja su marcha y eso, sin dudas, son excelentes noticias para los Bravos de Atlanta. Y es que la jornada de este domingo cerró con otra victoria para el venezolano y sus compañeros, esta vez por 13 a 1 ante los Guardianes de Cleveland para quedarse con la serie.

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El de La Sabana estuvo nuevamente afinado en el home y ligó de 4-2 con un doble, una carrera impulsada y una base robada. De esta manera no solo extendió a cinco su racha de imparables, sino que además sumó su quinto juego multi-hit de la temporada.

La conexión productiva del venezolano llegó en la segunda entrada. Allí consiguió a Jorge Mateo en la inicial y lo llevó hasta la registradora tras conectar un largo doble por los lados del jardín izquierdo. Para ese entonces, Atlanta pasó a ganar con diferencia de tres anotaciones.

Luego de esta presentación, las estadísticas de Ronald Acuña Jr. señalan un promedio de .242 producto de 15 imparables (cuatro dobles, un triple y un jonrón) en 62 turnos, con cinco carreras remolcadas, cuatro anotadas, tres bases robadas y .720 de OPS.

Aumentan las cifras de por vida de Acuña

Si nos fijamos en los números de por vida de La Bestia en la MLB, varias cifras comienzan a estar muy cerca de superar a otros venezolanos en la lista de todos los tiempos.

Sus 928 hits lo dejan a uno de Richard Hidalgo (929); con 161 dobles queda a muy poco de Bo Díaz (162) y Yorvit Torrealba (162); las 208 bases robadas lo mantienen al acecho de Roger Cedeño (213); mientras que las 464 remolcadas lo acercan cada vez más a una leyenda como Chico Carrasquel (474).

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