MLB: Shohei Ohtani castiga a deGrom y llega a cinco vuelacercas en la temporada

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La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, volvió a demostrar por qué es el epicentro del mundo del béisbol. Este domingo, el nipón despachó su quinto cuadrangular de la campaña en un emocionante duelo frente a los Rangers de Texas, disputado en el emblemático Dodger Stadium (conocido popularmente como Chávez Ravine).

Un impacto inmediato ante Jacob deGrom

La pirotecnia comenzó temprano. En la parte baja de la misma primera entrada, Ohtani se plantó en la caja de bateo para medir fuerzas contra el as derecho Jacob deGrom. Con el marcador aún sin estrenar y sin outs en la pizarra, el "Unicornio" no perdió el tiempo.

Al primer lanzamiento que vio —una recta de fuego a 98 millas por hora que se quedó en el corazón del plato— Ohtani soltó un swing compacto y violento. La conexión proyectó la bola con fuerza hacia lo más profundo del jardín derecho-central, dejando sin opciones a la defensiva tejana.

Las métricas del estacazo

El jonrón no solo fue oportuno, sino estéticamente impecable. Según las mediciones de Statcast (MLB), el batazo de Ohtani registró los siguientes datos de élite:

Velocidad de salida: 108.3 millas por hora.

Distancia recorrida: 374 pies.

Un vistazo a sus registros históricos

Shohei Ohtani atraviesa actualmente su novena temporada en las Grandes Ligas, tercera con los Dodgers. A lo largo de su carrera, mantiene un sólido promedio vitalicio de .282, acumulando 1,066 imparables, 285 cuadrangulares y 679 carreras remolcadas, cifras que lo encaminan directamente hacia el Cooperstown.

Presente de Jugador Más Valioso

En lo que va de este calendario, Ohtani presenta una línea ofensiva envidiable de .296 / .437 / .593 (AVG/OBP/SLG). En apenas 54 apariciones al plato, el estelar jugador ya suma:

16 hits totales.

5 cuadrangulares.

10 carreras impulsadas y 9 anotadas.

A pesar de haber negociado 13 boletos, su agresividad en el plato también le ha costado 17 ponches, un pequeño precio a pagar por la peligrosidad que representa cada vez que hace contacto con la bola. Con este ritmo, el japonés se perfila nuevamente como el candidato principal a dominar todas las categorías ofensivas de la Liga Nacional.