El show de Ohtani no se detiene: jonrón ante Texas y ascenso en los récords de los Dodgers

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La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, volvió a demostrar este sábado por qué es el epicentro del mundo del béisbol. En un electrizante duelo frente a los Rangers de Texas en el histórico Dodger Stadium, el nipón no solo conectó su cuarto cuadrangular de la campaña, sino que grabó su nombre aún más profundo en los libros de récords de la organización.

Un estacazo con sabor a historia

El cuadrangular de Ohtani tuvo un impacto doble. Además de darle una ventaja temprana a la novena californiana, le permitió extender su racha de juegos consecutivos embasándose en temporada regular a 45 partidos.

Con esta marca, el "Unicornio" japonés se adueñó en solitario del quinto lugar histórico de los Dodgers en este departamento (registros desde 1900), dejando atrás a figuras de la talla de Len Koenecke (1934) y el legendario Zack Wheat (1919-20). Ahora, el enfoque de Ohtani se centra en las leyendas que aún tiene por delante:

Ron Cey: 47 juegos (1975-76)

Willie Keeler: 50 juegos (1900-01)

Shawn Green: 53 juegos (2000)

Duke Snider: 58 juegos (1954)

El duelo contra Jack Leiter

La acción estalló apenas en la parte baja de la primera entrada. Los Rangers dominaban por la mínima (1-0) cuando Ohtani tomó su primer turno frente al derecho Jack Leiter.

Tras verse en una cuenta favorable de dos bolas y un strike, Leiter cometió el error de dejar un slider de 87 millas por hora en la zona interna del plato. Shohei no perdonó: con un swing compacto y explosivo, mandó la pelota a las profundidades del jardín derecho. Según las métricas de Statcast, el proyectil salió disparado a 104.5 millas por hora y aterrizó a 390 pies de distancia, silenciando de inmediato la ventaja texana.

Dominio estadístico: El 2026 de Shohei

Ohtani se encuentra actualmente en su novena temporada en las Grandes Ligas y su tercera vistiendo la franela de los Dodgers. Su evolución como bateador sigue desafiando las expectativas, manteniendo una consistencia envidiable.

Línea ofensiva actual:

Promedio (AVG): .283

Porcentaje de embasado (OBP): .412

Slugging (SLG): .528

En lo que va de este 2026, el astro japonés ha acumulado 15 imparables y cuatro cuadrangulares en 53 apariciones al plato. Un dato que resalta su peligrosidad es su disciplina: ha negociado 11 boletos, lo que refleja el respeto que los lanzadores rivales le tienen, prefiriendo muchas veces otorgarle la base antes que permitirle extender sus brazos.

Un legado que sigue creciendo

A nivel vitalicio, Shohei ya presume números que lo sitúan en una trayectoria directa hacia la inmortalidad deportiva. Con un promedio de .282, ha alcanzado los 1,065 hits, 284 jonrones y ha impulsado 678 carreras. Si mantiene este ritmo, el 2026 no solo será el año de sus 45 juegos embasándose, sino el preámbulo de marcas que pocos pensaron ver en la era moderna del béisbol.