El "Barbarroja" no se rinde: Justin Turner buscará un nuevo aire en Tijuana

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El veterano infielder Justin Turner ha dejado claro que la palabra "retiro" no figura en su vocabulario. A pesar de no haber concretado un acuerdo en las Grandes Ligas para su temporada de 41 años, el dos veces All-Star sorprendió al mundo del béisbol este sábado al anunciar su firma con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Un nuevo desafío en el Cerro Colorado

A través de sus redes sociales, Turner expresó su entusiasmo por integrarse a una de las organizaciones más competitivas de México. "Estoy muy emocionado de unirme al equipo y traer otro campeonato de vuelta a Cerro Colorado", comentó el jugador, haciendo referencia a la ubicación del Estadio Chevron. Además, añadió un guiño para sus seguidores: "También quería que no se preocuparan, la barba definitivamente está de regreso".

Para los Toros, la llegada de un jugador con el currículum de Turner no solo representa un refuerzo de lujo en las esquinas del cuadro, sino también un imán de taquilla y un líder nato para el vestuario.

Un cierre complicado en la Gran Carpa

La incursión de Turner en la agencia libre de este invierno fue fría, en gran parte debido a una campaña 2025 con los Chicago Cubs que no cumplió con las expectativas. En 80 partidos con la novena del norte de Chicago, Turner apenas bateó para .219, con tres cuadrangulares y 18 carreras impulsadas, registrando un OPS de .602, el más bajo de su carrera profesional.

Este declive estadístico marcó un contraste doloroso con su excelente 2023 en Boston, donde a los 38 años fue el alma de los Red Sox con un sólido .276 de promedio y 96 remolcadas. Desde que salió de sus amados Dodgers tras nueve temporadas, Turner se convirtió en un auténtico trotamundos, pasando por Toronto, Seattle y finalmente Chicago en un lapso de apenas tres años.

El legado de un campeón

Justin Turner se despide (quizás temporalmente) de la MLB con números que invitan al respeto: 1,758 partidos de temporada regular a lo largo de 17 campañas y, por supuesto, el anillo de la Serie Mundial de 2020 con Los Ángeles.

La Liga Mexicana se ha convertido recientemente en un refugio de alto nivel para veteranos que buscan demostrar que aún pueden producir. Si Turner logra dominar el pitcheo en México y recuperar ese swing que lo hizo una pesadilla para los lanzadores en la Liga Nacional, no sería descabellado pensar en un último baile en Estados Unidos antes de colgar los spikes definitivamente. Por ahora, Tijuana se prepara para recibir a una de las figuras más respetadas del juego moderno.