MLB: Ranger Suárez deja en cero a San Luis para su primera victoria con Boston

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Ranger Suárez se recuperó de sus dos terribles primeras aperturas de la temporada, y en la noche de este sábado fulminó a la toletería de los Cardenales de San Luis. Gracias a su letal brazo, las Medias Rojas de Boston triunfaron por 7 a 1 en el Busch Stadium.

La línea de trabajo del zurdo venezolano fue de seis entradas en blanco en las que solo permitió tres indiscutibles, regaló dos bases por bolas y ponchó a seis contrarios. De esta manera protagonizó su mejor apertura, hasta los momentos, con el conjunto de Boston.

Ranger no dio tregua

El primero de los inatrapables que toleró Ranger Suárez fue ante el primer bateador que enfrentó en la primera entrada, aunque una doble matanza alivió inmediatamente la situación. Si bien regaló dos pasaportes después de eso, un ponche a Ramón Urías finalizó las acciones.

Para el segundo capítulo se le embasó otro rival, pero luego de eso sacó de circulación a los siguientes seis bateadores, hasta que el mismo Urías le conectó el último hit de la jornada. Acto seguido, el de Pie de Cuesta retiró en fila a los ocho rivales de turno para concluir su faena.

Del lado ofensivo, el bateador más productivo fue Willson Contreras tras batear de 4-2 con doble y tres carreras impulsadas. Carlos Narváez también duplicó en cuatro turnos y sumó una anotada. Por su parte, Wilyer Abreu terminó de 4-0 con un boleto.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB