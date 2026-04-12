MLB: Vea a Ronald Acuña Jr. volar por las bases con su primer triple de la temporada

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Ronald Acuña Jr. está poco a poco despertando ofensivamente. Y es que en la noche de este sábado, durante la victoria 6 a 0 de los Guardianes de Cleveland sobre los Bravos de Atlanta, firmó su primer triple de la temporada 2026 luego de aplicar toda su velocidad para recorrer las bases.

A la altura del quinto episodio, el de La Sabana pescó un lanzamiento en zona mala para enviar la bola hacia la parte más lejana del jardín derecho, lo que le permitió llegar a salvo a la antesala tras deslizarse. No obstante, cabe mencionar que el siguiente bateador se ponchó para culminar las acciones.

Para este compromiso, el grandeliga venezolano se fue de 4-1 con dos ponches. De esta manera sumó su noveno juego embasándose de los 10 que ha disputado en este mes de abril. Ahora batea para .224 producto de 13 imparables (tres dobles, un triple y un jonrón) en 58 turnos, con cuatro impulsadas y cuatro anotadas.

Más números para Acuña

Con esta conexión, Ronald Acuña Jr. consiguió su triple número 14 de por vida en la MLB, misma cifra de Maikel García, Alberto Callaspo y José Peraza en la lista de peloteros venezolanos. Además, ya cuenta con 926 hits para seguir acercándose a Richard Hidalgo (929) en el puesto 51 de todos los tiempos.