El increíble y frustrante récord que Bobby Witt Jr. preferiría no tener

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En el béisbol, llegar a base es solo la mitad del trabajo; la otra mitad depende de la capacidad del equipo para remolcar al corredor hasta el plato. Lo que está viviendo Bobby Witt Jr. en este inicio de temporada con los Kansas City Royals no es solo una mala racha de sus compañeros, es una anomalía estadística que está dejando boquiabiertos a todos.

Witt Jr. está cumpliendo con creces su parte del trato, mostrando una disciplina y un contacto de élite. Sin embargo, su esfuerzo se está perdiendo en un vacío ofensivo casi absoluto cuando él ocupa las almohadillas.

Aislamiento estadístico

Los números de Witt Jr. son de superestrella, pero su tasa de retorno a la registradora es prácticamente inexistente. El desglose de sus llegadas a base frente a su destino final cuenta una historia de frustración:

Veces en base: 30

Quedado en base (Stranded): 29

Porcentaje de abandono: 97%

Resulta asombroso que, de las 30 ocasiones en que Witt Jr. ha desafiado a los lanzadores rivales, solo una vez haya logrado anotar. El detalle de su rendimiento ofensivo muestra a un jugador completo que domina todas las facetas para ponerse en circulación:

Hits: 16

Boletos (BB): 12 (incluyendo 2 intencionales)

Fielder's Choice: 2

Otras vías (HBP, Errores): 0

Estamos ante una de las estadísticas más insólitas de la última década en las Grandes Ligas. Un jugador que se embasa por múltiples vías y con tal frecuencia, pero que es "olvidado" en las bases el 97% de las veces, evidencia una desconexión crítica en el orden al bate de su equipo.

Si la ley de promedios se aplica, esta cifra debería normalizarse pronto, pero por ahora, Bobby Witt Jr. se mantiene como la figura más solitaria del diamante estadounidense.