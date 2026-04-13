Figura de Leones del Caracas tiene nuevo equipo en MLB

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Cambio dentro del beisbol de las Grandes Ligas. En la tarde de este lunes 13 de abril, Azulejos de Toronto anunció la llegada del infielder venezolano Lenyn Sosa, proveniente de Medias Blancas de Chicago. En este mismo canje, Chicago se lleva al joven jardinero Jordan Rich, de 18 años, y a un jugador que será anunciado después.

Nueva aventura para Lenyn Sosa

En efecto, tanto Azulejos de Toronto como Medias Blancas de Chicago hicieron oficial una transacción que tiene a Lenyn Sosa como principal pieza. El criollo llega para reforzar a un conjunto canadiense que ha estado plagado de lesiones, por lo que el de Puerto Ordaz será un comodín más que necesario para conformar el lineup.

De momento, el toletero que pertenece a Leones del Caracas en Venezuela ha tenido un inicio algo lento, al batear para .212 en 33 turnos al bate, con siete imparables, tres dobles y tres carreras remolcadas.

Sin embargo, Lenyn Sosa ya ha sabido demostrar que puede ser un jugador sumamente útil para los suyos. En 2025, despachó 22 vuelacercas con Medias Blancas de Chicago e impulsó 75 anotaciones, siendo líder de la organización en ambas estadísticas. Un nuevo capítulo en la joven carrera de un toletero que ahora tendrá una oportunidad interesante en una franquicia que aspira a grandes cosas.