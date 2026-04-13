Salvador Pérez inicia la cuenta regresiva para superar a dos referentes venezolanos en la MLB

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas no es una campaña cualquiera para Salvador Pérez. El capitán de los Reales de Kansas City, ya consolidado como uno de los mejores receptores de su generación, ha iniciado un asalto definitivo a los libros de historia del béisbol venezolano. En la mira tiene a dos figuras emblemáticas: Asdrúbal Cabrera y Ozzie Guillén.

Con cada imparable que sale de su madero, Salvy recorta la distancia para escalar posiciones en la lista de los venezolanos con más hits de por vida en la Gran Carpa, un hito que reafirmaría su legado más allá de su guante de oro y su poder jonronero.

La caza de los 1.700

Para alcanzar a sus compatriotas, Pérez debe superar registros que han permanecido vigentes como referentes de consistencia. El veterano receptor está proyectado para sobrepasar estas cifras en los próximos meses:

Ozzie Guillén: El actual manager y ex-campocorto acumuló 1.764 imparables en su carrera. Pérez se encuentra en la recta final para igualar esta marca, necesitando mantener su promedio habitual de contacto.

Asdrúbal Cabrera: El infielder ambidiestro se retiró con 1.763 hits. La disputa por el puesto entre estos dos nombres será uno de los hilos conductores de la temporada, ya que Salvador tiene el potencial de superar a ambos casi simultáneamente.

El ascenso de Salvador Pérez en esta lista es significativo porque lo logra desde la posición de receptor, una de las más exigentes físicamente en el deporte. Mientras que Cabrera y Guillén eran jugadores de cuadro con mayor movilidad, Pérez ha mantenido una producción ofensiva de élite durante más de una década detrás del plato.

Este hito no solo representa una victoria personal para el valenciano, sino un motivo de orgullo para la prensa deportiva venezolana, que sigue de cerca cada turno al bate de quien ya es considerado un futuro candidato al Salón de la Fama de Cooperstown.