MLB: José Altuve cerca de importante cifra redonda con Houston Astros

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Aunque no pudo evitar el revés de Houston Astros en la jornada dominical, José Altuve continúa destacando como uno de los mejores bates de su equipo en la presente temporada de las Grandes Ligas, que le ha permitido elevar sus estadísticas vitalicias en su exitosa trayectoria en MLB.

En su más reciente presentación, el pelotero venezolano ligó de 4-3 para consolidarse como la figura con más imparables conectados de los tejanos después de 16 partidos. Además de eso, se consolidó con un elevado promedio al bate de .333, dos cuadrangulares, .457 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .983 en 57 apariciones al plato en la vigente campaña.

Altuve ya coronó su primera cifra redonda en esta primera mitad del año alcanzando los 2,400 inatrapables en su carrera en Las Mayores, siendo uno de los que menos encuentros necesitó para lograrlo y dándole continuidad a la meta de los 3,000, que lo pondría al lado de Miguel Cabrera como los únicos nacidos en Venezuela en coleccionar dicha cifra en la Gran Carpa.

José Altuve camino a las 900 remolcadas en MLB

Eugenio Suárez: 957

Omar Vizquel: 951

David Concepción: 950

José Altuve: 895

Para la venidera semana en las Grandes Ligas, "Astroboy" tiene grandes probabilidades de agrandar su legado en la liga con las 900 carreras producidas de por vida. Previo a la jornada de este lunes por la noche, el camarero se encuentra a solo cinco impulsadas de la ansiada marca que lo convertiría en el décimo pelotero criollo con al menos 900 remolques en MLB.