José Soriano hace historia con los Angels: el primer lanzador con cuatro victorias en 2026

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El derecho dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, firmó este domingo una actuación magistral frente a los Rojos de Cincinnati. Con un dominio total desde el montículo, Soriano se acreditó su cuarto triunfo del año, convirtiéndose en el primer lanzador en alcanzar dicha cifra en lo que va de la presente temporada de las Grandes Ligas.

Una jornada de dominio absoluto

Soriano trabajó durante siete entradas de alta calidad en las que maniató por completo a la ofensiva de Cincinnati. Durante su labor, no permitió carreras, apenas concedió dos imparables, otorgó tres boletos y recetó un total de 10 ponches, demostrando que atraviesa un momento físico y mental excepcional.

Para completar esta joya de pitcheo, el dominicano realizó un total de 106 lanzamientos, de los cuales 69 fueron localizados en la zona de strike, manteniendo siempre la presión sobre los bateadores rivales.

El arsenal del éxito

La clave de la victoria para el diestro radicó en la variedad y potencia de su repertorio. Soriano no solo dependió de su fuerza, sino de la inteligencia para mezclar sus envíos, la mayoría de ellos oscilando entre las 83 y las 99 millas por hora. Su distribución de pitcheos se desglosó de la siguiente manera:

Sinker: 34 ocasiones (su arma principal).

Recta de cuatro costuras: 28 veces.

Curva de nudillos: 24 lanzamientos.

Splitter: 17 ejecuciones.

Slider: 3 repeticiones.

Cifras de élite y un lugar en la historia

Tras cuatro aperturas en esta temporada, los registros de José Soriano son, sencillamente, de otro planeta. El dominicano mantiene un récord invicto de 4-0 con una microscópica efectividad de 0.33. En su cuenta personal apenas figuran nueve hits permitidos, una sola carrera limpia y un cuadrangular, mientras que ya suma 31 ponches y solo nueve boletos otorgados.

Más allá de las estadísticas actuales, Soriano ha grabado su nombre en los libros de récords de la franquicia. Se convirtió en el primer lanzador de los Angelinos en ganar sus primeros cuatro compromisos de la temporada desde que el histórico Jered Weaver lograra una racha de seis victorias consecutivas al inicio de la campaña 2011.

Con esta victoria, Soriano no solo se posiciona como el as actual de la rotación de Anaheim, sino como un serio candidato a ser protagonista en el Juego de Estrellas si logra mantener este ritmo arrollador.