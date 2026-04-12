Espectáculo de "Plátano Power": Elly de la Cruz brilla pese a la caída de los Rojos

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El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, volvió a dejar boquiabiertos a los presentes este domingo. En un enfrentamiento contra los Angelinos de Los Ángeles (Angels) disputado en el Great American Ball Park, el joven maravilla despachó su quinto cuadrangular de la presente campaña, reafirmando su estatus como una de las figuras más electrizantes del béisbol actual.

Un maderazo en el último suspiro

La conexión llegó en el momento de mayor tensión del encuentro. Transcurría la parte baja de la novena entrada y el conjunto visitante dominaba la pizarra con un cómodo marcador de 9-3. Fue entonces cuando el infielder apodado "La Cocoa" se presentó en la caja de bateo para consumir su quinto turno de la tarde.

Con dos outs, hombres en las almohadillas y la cuenta en un strike sin bolas, el lanzador zurdo Drew Pomeranz cometió el error de dejar una recta de 93 millas por hora en el corazón del plato. De la Cruz no perdonó: con un swing potente y fluido, mandó la pelota a viajar hacia lo más profundo del jardín central, encendiendo los ánimos de la fanaticada de Ohio.

Tecnología y potencia en cifras

El impacto no fue solo impresionante a la vista, sino que las métricas de Statcast (MLB) confirmaron la brutalidad del contacto. El estacazo de De la Cruz registró datos de élite que resaltan su capacidad atlética:

Velocidad de salida: 109.6 millas por hora.

Distancia recorrida: 405 pies.

Ángulo de partida: Un contacto sólido que superó sin problemas la barda del bosque central.

Un vistazo a sus registros históricos

A sus 24 años, Elly de la Cruz se encuentra disputando su cuarta temporada en las Grandes Ligas, consolidándose como el pilar fundamental de la organización de Cincinnati. Su evolución ha sido constante, manteniendo un promedio vitalicio de .256 y acumulando ya 435 imparables, 65 vuelacercas y 216 carreras impulsadas.

En lo que va de esta campaña, el oriundo de Sabana Grande de Boyá presenta una línea ofensiva de .281 / .361 / .563 (AVG/OBP/SLG). En tan solo 64 apariciones al bate, el estelar jugador ha logrado:

18 hits totales.

5 jonrones .

13 carreras anotadas y 10 remolcadas.

Si bien ha negociado ocho boletos, su agresividad en el plato también le ha pasado factura con 20 ponches. No obstante, su capacidad para cambiar el rumbo de un juego con un solo swing mantiene a los lanzadores rivales en constante estado de alerta cada vez que el "Plátano Power" entra en escena.