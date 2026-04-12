El último adiós a "Scrap-Iron": Fallece Phil Garner, leyenda de los Astros

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El mundo del béisbol despide a una de sus figuras más aguerridas. Phil Garner, el infielder tres veces All-Star y el estratega que rompió esquemas al guiar a los Astros de Houston a su primera Serie Mundial, falleció este sábado a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su familia el domingo a través de un comunicado, detallando que Garner partió tras una valiente batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas. Su hijo, Ty Garner, lo recordó con orgullo: "Phil nunca perdió su chispa vital característica. Su amor por el béisbol lo acompañó hasta el último suspiro".

"Chatarra": Un apodo forjado en el esfuerzo

Garner no era el jugador más dotado físicamente, pero nadie le ganaba en entrega. Apodado cariñosamente "Scrap-Iron" (Chatarra) por su estilo de juego frontal, sacrificado y sin adornos, construyó una sólida carrera de 16 temporadas en Las Mayores (1973-1988).

Vistió las franelas de los Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Houston Astros, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants. Fue un jugador versátil, capaz de defender con maestría tanto la segunda como la tercera base en más de 700 juegos en cada posición, acumulando un promedio vitalicio de .260 con 109 cuadrangulares y 225 bases robadas.

El héroe del "We Are Family" en Pittsburgh

Si hay un momento que define la carrera de Garner como jugador, es la temporada de 1979. En aquel año, fue una pieza fundamental de los míticos "Family" Pirates que conquistaron la Serie Mundial. Su desempeño en la postemporada fue, sencillamente, de otro planeta:

Serie de Campeonato: Bateó para un impresionante .417 contra Cincinnati.

Serie Mundial: Registró un promedio de .500 (12 hits en 24 turnos), liderando la remontada histórica ante Baltimore tras ir perdiendo la serie 3-1.

"Phil fue un competidor feroz y un líder respetado. Sus contribuciones al equipo campeón de 1979 formarán parte para siempre de nuestra historia", afirmó Bob Nutting, presidente de los Pirates.

El estratega que hizo historia en Houston

Tras colgar los ganchos, Garner trasladó su intensidad al dugout. Dirigió durante 15 años en Grandes Ligas, dejando una huella profunda especialmente en Milwaukee y Houston:

En Milwaukee: Mantuvo el récord de victorias de la franquicia hasta que fue superado recientemente en 2022.

El hito de 2005: Tras asumir el mando de los Astros a mitad de la temporada 2004, transformó al equipo. En 2005, orquestó una campaña mágica que culminó en la primera aparición de Houston en una Serie Mundial, un logro que cambió para siempre la relación de la ciudad con el equipo.

Jim Crane, propietario de los Astros, subrayó que "las contribuciones de Phil a la ciudad de Houston y al béisbol jamás serán olvidadas".

Un legado más allá del diamante

Fuera del terreno, Garner era un hombre de familia ejemplar y un mentor sabio. Su alma mater, la Universidad de Tennessee, ya había reconocido su grandeza en 2009 al retirar su número 18.

Hoy, el béisbol no solo pierde a un mánager con 985 victorias, sino a un hombre que personificaba la esencia del juego: la garra de quien no teme ensuciarse el uniforme por el bien del equipo.