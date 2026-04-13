MLB: Willson Contreras emula a David Ortiz en Boston

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El receptor venezolano Willson Contreras ha transformado su llegada a Boston en un suceso histórico sin precedentes recientes. Tras completarse los primeros 15 compromisos de la temporada 2026, el careta se ha consolidado como la pieza central de la ofensiva en el Fenway Park, alcanzando registros que sitúan su nombre junto al de leyendas de la organización.

Un hito no visto desde la era de Big Papi

La capacidad de Contreras para negociar boletos y conectar imparables le ha permitido embasarse en más de 30 ocasiones durante los primeros 15 juegos del calendario. Esta marca no se registraba en las filas de los Medias Rojas desde el año 2012, cuando David Ortiz, miembro del Salón de la Fama, estableció un dominio similar en el plato.

Contreras exhibe el segundo mejor porcentaje de embasado de la organización con .448, solo por detrás del nipón Masataka Yoshida quien posee .500. Lograr un promedio de dos apariciones en las almohadillas por encuentro durante dos semanas consecutivas es un indicador de consistencia que ha devuelto el dinamismo a la parte alta del lineup dirigido por Alex Cora luego de un inicio de temporada para el olvido.

Más allá de la comparación con Ortiz, Contreras también ha establecido condiciones respecto a otros debutantes de la franquicia. El último jugador en lograr 30 o más embasados en sus primeros 15 juegos vistiendo por primera vez el uniforme de Boston había sido Kyle Schwarber en la campaña 2021.