MLB: ¿Salvador Pérez atraviesa el peor inicio de temporada en su carrera?

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Uno de los receptores más consistentes desde su debut en la Grandes Ligas, es Salvador Pérez. No obstante, el experimentado careta necesita hacer los ajustes en el que está siendo el peor comienzo de campaña de su carrera.

"Salvy" está disputando su zafra número 15 en Las Mayores y aunque espera jugar varios años más, a sus 35 años, ya suma registros que lo colocan como candidato al Salón de La Fama de la MLB.

Salvador Pérez con el peor comienzo de su carrera en MLB

Lamentablemente, el criollo atraviesa la primera zafra en la que batea menos de .200 en sus primeros 60 turnos aproximadamente. Eso debido a que batea .153 en 59 apariciones al plato actualmente.

Pero lo más preocupante en la novena de Reales de Kansas City ha sido su baja producción, con dos carreras remolcadas solamente y ambas fueron producto de cuadrangulares solitarios, significando también su registro más bajo en el apartado de remolques en ese periodo de turnos en un arranque de zafra (no en el de jonrones).

¿Cuál había sido el comienzo más frío de Salvador Pérez previamente?

Antes de estos llamativos números por debajo su promedio habitual, los años donde tuvo mayor ante un inicio flojo antes de este 2026, fueron en las zafras 2013 y 2014, sin embargo, no fueron estadísticas ínfimas.

En el 2013, Pérez no bateó vuelacercas durante sus primeros 62 turnos y empujó solamente tres rayitas. Mientras que su promedio de bateo sí estuvo más acorde a lo que usualmente refleja con .258 (su average vitalicio es de .263).

Esa temporada el careta criollo jugó 138 juegos, cerrando el torneo con 79 traídas al plato, average de .292 y 13 bambinazos, su registro más bajo de pelotas sacadas del parque en los campeonatos regulares en los que ha jugado más de 100 compromisos.

Por su parte, en el 2014 exhibió un promedio de .242 en sus 62 primeras apariciones al plato, igualmente sin jonrones y remolcó cinco anotaciones. Al final de la zafra, Pérez sacó 17 pelotas, llevó a 70 compañeros al plato y bateó .260 en 150 desafíos.

Esto simplemente deja claro, que aunque en un par de ocasiones, ha tenido comienzos lentos con el madero, "Salvy" ha sabido recomponerse y eso es lo que busca en esta campaña que aún está empezando: tomar el timing adecuado para que lleguen los buenos batazos.

El mejor comienzo de temporada para Salvador Pérez fue en 2024

Aunque tuvo dos torneos en los que sacó hasta cinco jonrones en un aproximado de 60 turnos, su comienzo de zafra más caliente fue hace un par de campeonatos (2024).

Ese año, el catcher venezolano pegó cuatro vuelacercas y remolcó hasta 15 carreras, exhibiendo un alto promedio de .333 en sus 60 turnos iníciales. En ese campeonato regular, Pérez cerró con un average de .271, 27 cuadrangulares y 104 empujadas; registrando uno de los mejores torneos de su carrera.