MLB: Carlos Mendoza confirma fecha de regreso de Juan Soto

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Los Mets de Nueva York mantienen el optimismo respecto a la recuperación de su principal figura ofensiva. El mánager del equipo, Carlos Mendoza, ofreció una actualización sobre el estado físico de Juan Soto, quien se encuentra fuera de circulación debido a una distensión en la pantorrilla que lo llevó a la lista de lesionados la semana pasada.

Pese a la preocupación inicial de los aficionados en Queens, el estratega venezolano aseguró ante los medios de comunicación que los plazos establecidos se mantienen. La organización proyecta que el jardinero dominicano esté de vuelta en el terreno antes de que finalice el mes de abril.

El estado actual de la recuperación

Un punto clave en la rehabilitación de cualquier atleta con lesiones musculares en las piernas es la movilidad progresiva. Sobre este aspecto, Mendoza aclaró que Soto todavía no ha iniciado su programa de carreras. Este paso es fundamental para probar la resistencia de la pantorrilla antes de recibir el alta médica.

El cuerpo técnico y los preparadores físicos monitorean el día a día del jugador de 27 años. La cautela es la prioridad, considerando que se trata de una de las principales figuras cuya presencia es vital para las aspiraciones del equipo en la División Este de la Liga Nacional.

El impacto de la ausencia de Soto en el lineup

La baja del dominicano llegó en un momento de forma excepcional. En los primeros ocho encuentros de la temporada, Soto registraba un promedio de bateo de .355, producto de 11 imparables en 31 turnos oficiales. Su aporte incluía un cuadrangular y cinco carreras impulsadas, estableciéndose como el motor del ataque metropolitano.

El cronograma de retorno de Juan Soto se definirá con mayor precisión una vez que el pelotero retome las actividades de béisbol a plena capacidad. Esto incluye la práctica de bateo en el campo y los ejercicios defensivos.