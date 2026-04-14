MLB: Garrett Crochet tuvo una noche de pesadilla ante los Mellizos

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La jornada de Grandes Ligas de este lunes quedará marcada en los registros históricos, pero por las razones equivocadas para Garrett Crochet. El as de los Medias Rojas de Boston vivió una salida estrepitosa ante los Mellizos de Minnesota, permitiendo una cantidad de daño que no solo compromete sus estadísticas individuales, sino que lo coloca en una lista de récords negativos que datan de casi un siglo.

Un inicio que se transformó en debacle

Desde el primer pitcheo, la falta de comando de Crochet fue evidente. El zurdo, que ha sido uno de los brazos más dominantes de la temporada y candidato firme al premio Cy Young, no logró encontrar la zona de strike con consistencia ni generar el engaño acostumbrado. En apenas una entrada y dos tercios de labor, los maderos de Minnesota descifraron cada uno de sus envíos.

El balance final de su actuación es difícil de digerir: concedió nueve hits, otorgó tres bases por bolas y recibió diez carreras limpias. El dato más alarmante para un lanzador de su perfil fue la ausencia total de ponches. Con apenas tres swings fallidos en toda la noche y un porcentaje de strikes cantados y abanicados (CSW) de solo 13%, Crochet lució completamente desarmado ante la ofensiva local.

Récords negativos para la historia de Boston

La actuación de Crochet no es solo un mal día en la oficina; es un evento extremadamente inusual. Se convirtió en el primer lanzador en la historia de los Medias Rojas de Boston en permitir diez o más carreras limpias en una labor de una entrada y dos tercios o menos.

Dentro de la franquicia, otros nombres de peso como Roger Clemens o David Wells tuvieron aperturas de nueve hits en periodos cortos de tiempo, pero ninguno llegó a la cifra de anotaciones que permitió el zurdo esta noche.

A nivel de las Grandes Ligas, Crochet es apenas el vigésimo primer abridor en la historia que registra estos números negativos, algo que no se veía desde julio de 2021, cuando Mike Foltynewicz sufrió un castigo similar.

A pesar de la gravedad del castigo, Crochet no posee el récord absoluto de carreras limpias permitidas en un solo juego este año. Ese registro le pertenece a Miles Mikolas, quien recibió 11 carreras ante los Dodgers de Los Ángeles.