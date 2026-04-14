MLB: Cristopher Sánchez domina a los Cachorros y suma su segunda victoria

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El lanzador zurdo dominicano Cristopher Sánchez reafirmó este lunes su excelente inicio de temporada al acreditarse su segundo triunfo del año. En una labor de autoridad frente a su afición en el Citizens Bank Park, el serpentinero de los Filis de Filadelfia fue la pieza clave para neutralizar la ofensiva de los Cachorros de Chicago.

Una actuación de calidad en casa

Sánchez trabajó durante seis entradas completas, demostrando gran capacidad para salir de situaciones comprometidas. A lo largo de su apertura, permitió apenas dos carreras y seis imparables, manteniendo siempre el control del encuentro.

Su dominio sobre los bateadores de Chicago quedó evidenciado en su capacidad de ponchar: retiró a ocho contrarios por la vía del tercer strike. En total, el dominicano realizó 96 lanzamientos, de los cuales 60 se ubicaron en la zona de strike, mostrando una eficiencia que le permitió navegar profundamente en el juego.

Arsenal y potencia en el montículo

La clave del éxito para el siniestro fue el uso inteligente de su repertorio. Sánchez se apoyó principalmente en su sinker, el cual utilizó en 43 ocasiones para generar contactos débiles y rodados. Complementó su labor con 34 cambios de velocidad —su envío más letal— y 19 sliders para desequilibrar a los rivales.

La velocidad del dominicano también estuvo a la altura de las exigencias, oscilando entre las 85 y las 97 millas por hora, un rango que le permite jugar con los tiempos de los bateadores y potenciar sus lanzamientos quebrados.

Números que ilusionan a Filadelfia

Con esta victoria, Cristopher Sánchez consolida un primer mes de competición envidiable. Tras cuatro aperturas realizadas, su balance se sitúa en 2 victorias y una derrota, pero es su efectividad la que realmente destaca, con un sólido 2.01.

En lo que va de campaña, estos son sus registros acumulados:

Entradas/Ponches: Ha abanicado a 31 rivales, manteniendo una alta tasa de ponches por encuentro.

Control: Solo ha otorgado siete boletos y ha permitido apenas un cuadrangular en toda la temporada.

Resistencia: Ha tolerado solo cinco carreras limpias en 24 imparables permitidos, demostrando una gran capacidad para limitar el daño cuando tiene corredores en base.

Con este rendimiento, Sánchez se posiciona como una pieza fundamental en la rotación de los Filis, brindando estabilidad y confianza cada vez que le toca subir al montículo.