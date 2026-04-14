MLB: ¡Lo hace ver fácil! Miguel Rojas realiza grandiosa jugada de cabeza en el campocorto

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Miguel Rojas tiene acostumbrado a todos los venezolanos a divisar sus maravillosas jugadas. Sin embargo, nunca de deja de sorprender y este lunes, volvió a tener otro día en la oficina con una impecable acción de cabeza.

Los Dodgers de Los Angeles están blanqueando parcialmente a los Mets de Nueva York 4 carreras por 0 en el Dodger Stadium y "Miggy-Ro" colaboró desde la parte defensiva tras salir como campocorto titular.

Miguel Rojas le quita un indiscutible de cabeza a Bo Bichette

En el comienzo del segundo capítulo, Bo Bichette conectó un contundente batazo que tenía más de 75% de probabilidad de pasar de imparable hacia el jardín central.

Sin embargo, el short stop venezolano se lanzó de cabeza hacia su mano enguantada, tomó la pelota de forma increíble en el aire y ante la velocidad que llevaba el batazo, tuvo tiempo para realizarse un buen disparo con mucha calma, para concretar la mejor jugada de la jornada en este lunes

Rojas, convirtió un inning en el que el primer bateador de los "Metropolitanos" pudo empezar llegando a base y amenazar a los Dodgers, a un episodio que transcurrió con normalidad gracias a ese importante out de cabeza ante un meteórico batazo.