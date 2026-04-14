MLB: Mike Trout conquista el Bronx con dos vuelacercas monumentales

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El Yankee Stadium fue testigo este lunes de un recordatorio de por qué Mike Trout sigue siendo una de las figuras más imponentes del béisbol. La superestrella de los Ángeles Angels despachó dos cuadrangulares en un mismo encuentro, elevando su cuenta personal a cuatro en la presente temporada y dejando claro que su madero está más vigente que nunca en la "Gran Manzana".

No bateaba dos cuadrangulares en un juego desde el pasado 26 de septiembre de 2025, ante los Astros de Houston. Este sería su juego número 31 de dos cuadrangulares o más en su carrera.

El primer zarpazo: rompiendo el sweeper de Bird

La exhibición de poder comenzó en la parte alta de la sexta entrada. Con los Yankees dominando la pizarra 7-4, Trout llegó al plato para su cuarto turno de la tarde con dos outs y corredores en las bases. El lanzador derecho Jake Bird intentó dominarlo en cuenta máxima de 3-2, pero cometió el error de dejar un sweeper de 85 millas por hora justo en el corazón del plato.

Trout no perdonó el desliz. Con un swing compacto, conectó la pelota hacia lo más profundo entre los jardines izquierdo y central. Según las métricas de Statcast, el impacto registró una velocidad de salida de 108.7 millas por hora y recorrió una distancia de 421 pies, devolviendo a los californianos de lleno a la pelea.

El segundo estacazo: sentenciando ante Camilo Doval

No conforme con su primer vuelacercas, Trout repitió la dosis en la octava entrada en un momento de máxima tensión, con el juego empatado a ocho carreras. Esta vez, el reto era mayor: enfrentarse al cerrador dominicano Camilo Doval.

Nuevamente en cuenta completa (3-2) y con un corredor en la inicial, Doval intentó sorprender con un slider bajito a 89 millas por hora. Sin embargo, el tres veces MVP de la Liga Americana hizo gala de su excepcional cobertura de la zona y depositó la bola en las gradas del jardín izquierdo-central.

Este segundo bombazo fue aún más salvaje: una velocidad de salida de 109.2 millas por hora y una distancia proyectada de 445 pies.

Un legado de consistencia y el presente de Trout

Mike Trout está transitando su decimosexta temporada en las Grandes Ligas, todas vistiendo el uniforme de los Angels. Con estas actuaciones, sigue cimentando números que lo llevarán directamente a Cooperstown: posee un promedio vitalicio de .293, con 1,767 hits, 408 jonrones y 1,030 carreras impulsadas.

En lo que va de campaña, el patrullero central mantiene una línea ofensiva de .224/.400/.483. Aunque su promedio de bateo parece discreto, su capacidad para embasarse sigue siendo élite (OBP de .400). En 58 apariciones al bate, acumula 13 imparables, 16 anotadas y 12 remolcadas, demostrando que, cuando se trata de producir en momentos clave, no hay nadie como el capitán de Anaheim.