El Juez dicta sentencia: Aaron Judge castiga a los Angels con un vuelacercas descomunal

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La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, volvió a demostrar este lunes por qué es considerado uno de los bateadores más temidos del planeta. En el marco del enfrentamiento contra los Angelinos de Los Ángeles, celebrado en el mítico Yankee Stadium, "El Juez" hizo tronar su madero para registrar su quinto cuadrangular de la naciente temporada.

Crónica de un batazo anunciado

La acción se desató temprano, apenas en la parte baja de la primera entrada. Con el marcador aún en blanco y un corredor amenazando en la antesala, Judge se plantó en la caja de bateo para medir los envíos del zurdo japonés Yusei Kikuchi.

Tras verse favorecido por una cuenta de 2-0, el capitán de los Bombarderos del Bronx no perdonó un error de ejecución de Kikuchi. El lanzador dejó un cambio de velocidad de 85 millas por hora justo en el corazón del plato, un "pecado" que Judge castigó con un swing violento y compacto. La pelota salió despedida hacia lo más profundo del jardín izquierdo-central, dejando sin opciones a los patrulleros desde el momento del contacto.

Métricas de élite

Como es costumbre con los batazos de Judge, las métricas de Statcast dejaron números que rozan lo irreal. El estacazo abandonó el bate a una velocidad de salida de 116.2 millas por hora, alcanzando una distancia proyectada de 456 pies. Este tipo de conexiones confirman que, a pesar de cualquier bache en el promedio de bateo, la fuerza bruta del jardinero derecho se mantiene intacta.

El legado de "El Juez" y su presente en 2026

Aaron Judge se encuentra actualmente disputando su undécima temporada en las Grandes Ligas, una carrera construida íntegramente bajo la mística de las rayas de Nueva York. Con este batazo, el capitán sigue engrosando sus registros históricos:

Promedio vitalicio: .293

Hits totales: 1,218

Cuadrangulares: 373

Carreras impulsadas: 841

En lo que va de esta campaña, Judge presenta una línea ofensiva de .224/.328/.500. Si bien el promedio de bateo parece algo bajo para sus estándares habituales, su capacidad de producir sigue vigente: en apenas 58 turnos oficiales, ya acumula 13 imparables (cinco de ellos jonrones), 13 carreras anotadas y 11 remolcadas.

Aunque el "swing and miss" ha estado presente con 20 ponches en este inicio de año, su paciencia en el plato (8 boletos) y su slugging de .500 indican que, cuando Judge hace contacto, las consecuencias para el rival suelen ser definitivas.