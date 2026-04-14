MLB: Estos son los juegos pautados para este martes 14 de abril

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Ya cada uno de los equipos se está preparando para la segunda jornada de la cuarta semana en este campaña 2026 de las Grandes Ligas y por lo tanto, es importante que puedas estar al tanto de qué equipos se enfrentarán este martes, 14 de abril.

En esta fecha, se subirán al montículo varios ases de rotación y también los dominicanos Framber Valdez y Reynaldo López, representando a los brazos latinoamericanos. El duelo que luce más interesante en el papel, es el Mets y Dodgers.

Juegos para hoy en la MLB:

- Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) vs Orioles de Baltimore (Trevor Rogers) 6:35 p.m.

- Cachorros de Chicago (Riley Martín) vs Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) 6:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Cole Ragans) vs Tigres de Detroit (Framber Valdez) 6:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) vs Rojos de Cincinnati (Brady Singer) 6:40 p.m.

- Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 6:40 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) 7:05 p.m.

- Marlins de Miami (Max Meyer) vs Bravos de Atlanta (Reynaldo López) 7:15 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) vs Mellizos de Minnesota (Mick Abel) 7:40 p.m

- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Medias Blancas de Chicago (Noah Schultz) 7:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) vs Cerveceros de Milwaukee (Jason Misiorowski) 7:40 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) vs Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) 7:45 p.m.

- Rockies de Colorado ( Michael Lorenzen) vs Astros de Houston (Colton Gordon) 8:10 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Wood) vs Padres de San Diego (Michael King) 9:40 p.m.

- Rangers de Texas (McKenzie Gore) vs Atléticos de Oakland ( Jeffrey Springs) 9:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Nolan McClean) vs Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) 10:10 p.m.