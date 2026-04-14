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MLB: Estos son los resultados de la jornada de este lunes 13 de abril

10 compromisos se efectuaron en esta jornada y algunos venezolanos empezaron de gran forma la semana 

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 12:05 am
MLB: Estos son los resultados de la jornada de este lunes 13 de abril
FOTO: CORTESÍA
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Durante este lunes, 13 de abril, comenzó la cuarta semana de la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo y como de costumbre, te mostraremos los resultados que se dieron en cada uno de los recintos.

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Los venezolanos que se hicieron sentir en esta oportunidad, fueron: Brayan Rocchio con su segundo bambinazo del torneo y Miguel Rojas, quien lució con una jugada magistral con los Dodgers de Los Angeles. En total, fueron 10 los choques que se efectuaron en esta fecha en la MLB.

Resultados:

- Cascabeles de Arizona 7-9 Orioles de Baltimore 

- Astros de Houston 2-6 Marineros de Seattle 

- Nacionales de Washington 5-16 Piratas de Pittsburgh 

- Cachorros de Chicago 7-13 Phillies de Philadelphia 

- Yankees de Nueva York 10- 11 Angelinos de Anaheim 

- Marlins de Miami 10-4 Bravos de Atlanta 

- Medias Rojas de Boston 6-13 Mellizos de Minnesota 

- Guardianes de Cleveland 9-3 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 8-1 Atléticos de Oakland 

- Mets de Nueva York 4-0 Dodgers de Los Angeles.

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