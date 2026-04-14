MLB: Los Mets de Carlos Mendoza caen al sótano en el Este de la Liga Nacional

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New York Mets se encuentran en un arranque difícil en la presente temporada de las Grandes Ligas y muestran como el peor equipo en la División Este de la Liga Nacional, luego de ceder en el primero de una serie de tres enfrentamientos ante Los Angeles Dodgers, en la jornada de este lunes 13 de abril.

Los Metropolitanos atraviesan un momento complicado tras encadenar seis derrotas consecutivas, lo que los ha llevado a situarse tres juegos por debajo del promedio de .500. Esta racha negativa refleja una falta de consistencia que ha afectado tanto su rendimiento general como sus aspiraciones en la temporada MLB.

Durante este tramo, la ofensiva ha sido uno de los principales problemas del equipo, ya que apenas han logrado anotar un total de nueve carreras. La baja producción ofensiva ha limitado seriamente sus opciones de competir en los encuentros, aumentando la presión sobre el cuerpo de lanzadores y profundizando la crisis del conjunto.

Lesión de Juan Soto y crisis total en Nueva York

Luego de quedarse fuera de la Postemporada en la pasada campaña de Las Mayores, Carlos Mendoza y sus pupilos tienen la obligación de regresarse por todo lo alto, tomando en cuenta la presencia de figuras importantes en el roster como Juan Soto, Bo Bichette y Francisco Lindor.

Sin embargo, la franquicia necesitó de la mejor versión de los mencionados para poder competir. Previo a la jornada de este martes, Soto se encuentra alejados de los diamantes mientras se recupera de una lesión, mientras que, Lindor y Bichette han lucido un pobre desempeño ofensivo con promedios de .176 y .225, respectivamente.

La ofensiva destaca como el principal problemas en esta primera mitad de la temporada, donde acumulan una sequía de 20 innings sin anotar carreras, sufriendo tres blanqueos en tres de los últimos cuatro compromisos.