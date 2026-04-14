MLB: Ronald Acuña Jr. se levanta con una formidable racha ofensiva

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Luego de un inicio algo lento y complicado, parece que Ronald Acuña Jr. finalmente ha encontrado el ritmo que le hacía falta en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El toletero venezolano poco a poco ha encadenado una muy positiva racha de compromisos con el madero, para convertirse en una pieza clave de este buen comienzo de Atlanta.

El oriundo de La Sabana ha tomado mejores turnos y ha podido traducirlos en producción para los suyos. Con su jornada de este lunes 13 de abril, en la que se fue de 4-1 ante Miami, el criollo encadena ya seis encuentros consecutivos con al menos un imparable y se acerca a su mejor versión.

Ronald Acuña Jr. en racha

A pesar de que Atlanta cayó derrotado ante Miami este lunes 13 de abril, Ronald Acuña Jr. consiguió sumar un nuevo inatrapable a su cuenta, para irse de 4-1 en el compromiso. Además, logró embasarse en par de ocasiones, ya que también logró negociar un boleto.

De esta manera, la "Bestia" ya tiene seis juegos seguidos con hit, su mejor racha del año. En ese lapso de tiempo, el jardinero de Atlanta batea para .346 de promedio, con un OPS de 1.068, gracias a sus nueve hits en 26 turnos al bate. De igual forma, acumula tres dobles, un triple, un cuadrangular y tres carreras remolcadas.

Gracias a esta buena seguidilla, Ronald Acuña Jr. subió su promedio de bateo de 2026 de .175 a .242. Por si fuera poco, su OPS ya supera los .700 puntos y acumula tres bases estafadas, por lo que parece que poco a poco se reencuentra con su mejor versión.