Aaron Judge y Mike Trout emulan hazaña histórica de 1956

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El béisbol es un deporte de ciclos y estadísticas que parecen destinadas a dormir en los libros hasta que figuras de época deciden despertarlas. Ayer, la Gran Carpa fue testigo de una coincidencia de poder que solo tiene un precedente en más de un siglo de historia: dos peloteros con tres premios MVP en sus vitrinas dispararon al menos dos jonrones cada uno en la misma fecha.

Aaron Judge y Mike Trout fueron los protagonistas de esta exhibición de fuerza. Mientras "El Juez" castigaba la bola para los Yankees, el jardinero de los Angelinos hacía lo propio, reafirmando por qué ambos son considerados los rostros más dominantes de la última década en la Liga Americana.

Un viaje al pasado

Para dimensionar la magnitud de lo ocurrido, hay que retroceder siete décadas en el calendario. La última y única vez que dos tres veces ganadores del MVP habían logrado múltiples vuelacercas el mismo día fue el 21 de junio de 1956.

En aquella ocasión, las leyendas Stan Musial y Roy Campanella grabaron sus nombres en los registros históricos bajo condiciones idénticas de excelencia.

Este suceso no solo alimenta el debate sobre el Salón de la Fama para ambos jugadores activos, sino que inyecta una dosis de mística a la actual campaña. Ver a dos colosos de la era moderna igualar a figuras de la talla de Musial y Campanella es un recordatorio de que, aunque el juego evolucione, el poder puro sigue siendo el lenguaje universal de las Mayores.

Con esta actuación, Judge y Trout no solo ayudaron a sus equipos en el standing, sino que reclamaron su lugar en un club exclusivo donde la longevidad y el impacto se encuentran en un solo swing.