Lluvia de poder en la Gran Carpa: Una noche histórica de cuadrangulares

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La ofensiva de las Mayores ha despertado con una ferocidad inusitada. En una jornada que quedará grabada en los libros de récords, el poder con el madero fue el protagonista absoluto al registrarse nueve jugadores con juegos de múltiples jonrones en una sola fecha.

Esta exhibición de fuerza no solo deleitó a los aficionados, sino que empató la sexta mayor cantidad de juegos multi-HR realizados en un solo día en toda la historia de la MLB.

Derrumbando los récords de primavera

Lo más sorprendente de esta estadística es la precocidad con la que ha ocurrido. Históricamente, el poder suele incrementarse a medida que el clima calienta y la temporada avanza hacia el verano; sin embargo, esta jornada rompió con toda lógica climática y deportiva.

Hasta antes de este lunes, ninguna jornada de marzo o abril en la historia de las Grandes Ligas había producido más de seis juegos de múltiples jonrones. Al alcanzar la cifra de nueve, la liga no solo superó su marca anterior para estas fechas, sino que la aplastó, demostrando que el "swing de poder" está más que listo en este 2026.

El impacto en los libros de historia

La consistencia mostrada por los bateadores en distintos diamantes pone en perspectiva el nivel de talento actual. Lograr empatar el sexto lugar histórico (compitiendo contra jornadas de agosto o septiembre donde la pelota suele volar más) habla de una tendencia agresiva en el plato que parece no tener techo.

Con los bates encendidos tan temprano en el calendario, ya se comienza a especular si estamos ante una temporada que desafiará los registros totales de cuadrangulares. Por ahora, el lunes queda marcado como el día en que la primavera se sintió como el más caluroso de los veranos para los lanzadores de la liga.