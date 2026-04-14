MLB: Este es el objetivo a corto plazo de Wilyer Abreu

Suscríbete a nuestros canales

Wilyer Abreu es el pelotero venezolano del momento en la MLB, y de eso no hay dudas. Su rendimiento ofensivo es de los mejores, sino el mejor, de las Medias Rojas de Boston, ya que sus cifras lo mantienen en los primeros puestos de los apartados de bateo.

Pero el zuliano quiere ir más allá. Su intención, además de ser la mayor inspiración para que el equipo consiga mejores resultados y empiece a subir de posiciones en la División Este, también pasa por consolidar su nombre como uno de los más destacados en la Liga Americana.

Abreu va por el liderato de hits

Previo a la jornada de este martes, Wilyer Abreu es el segundo jugador del Joven Circuito con más hits (22), apenas uno por debajo del líder Chandler Simpson (23) de los Rays de Tampa Bay.

Por ende, su misión a corto plazo pasa por seguir conectando imparables para adueñarse de dicho apartado. Y es que este arranque de temporada se convirtió en la mejor en su carrera, al menos hasta ahora, por lo que seguramente querrá seguir sacando lo mejor de sí para firmar algo histórico.

Vale mencionar que en lo que va del mes de abril suma cinco juegos multi-hits, además que se ha embasado en sus 11 presentaciones. Otro punto a destacar es que ya solo está a 70 hits de igualar la cifra que dejó el año pasado (92). Su tope personal lo firmó en 2024 y fue de 101 imparables.