MLB: Willson Contreras se convierte en el líder que necesitaba Boston

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Cuando Boston apostó en grande para llevarse a Willson Contreras durante la temporada muerta, los patirrojos esperaban encontrar en el criollo a un toletero de buen nivel, que pudiera suplir la producción que dejó vacante Alex Bregman. De momento, el criollo ha cumplido con eso, e incluso ha superado las expectativas.

El mayor de los hermanos Contreras ha lucido sólido y oportuno dentro de la caja de bateo, lo que lo ha convertido en uno de los pocos jugadores de la ofensiva de Boston que realmente ha sido peligroso. Además, Alex Cora, manager del equipo patirrojo, ha resaltado que el aporte del criollo ha ido mucho más del diamante, lo que lo hace todavía más valioso para la organización.

Willson Contreras, líder en Boston

"Necesitábamos un bateador derecho, y conseguimos más que eso en Willson Contreras", comentó Alex Cora en una entrevista para MLB Network. Y es que, en efecto, lo que ha signficado Contreras para el equipo de los Medias Rojas va más allá, y se nota a leguas en el clubhouse.

"Conseguimos a un tipo que está jugando una gran defensa en la primera base. Y también se está convirtiendo en un líder en el clubhouse. Es divertido tenerlo cerca", añadió Cora. De esta manera, se puede decir que el nacido en Puerto Cabello también ha asumido el rol de líder y consejero que tuvo Alex Bregman en 2025, además de jugar una primera base de alto nivel.

En lo que va de campaña, Willson Contreras batea para .304 de promedio, con un OPS formidable de .943, gracias a 17 hits en 56 turnos, además de tres cuadrangulares, cinco extrabases y 11 carreras impulsadas. Una adición fantástica para un equipo que necesitaba una figura de este estilo.