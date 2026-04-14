MLB: Y ahora quién detiene la solvencia en la lomita de E-Rod

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Nota de: Nelson Contreras S.| @nelsoncon2020

Eduardo Rodríguez ha tenido un comienzo espectacular en la temporada 2026 de la MLB con los Arizona Diamondbacks, consolidándose como una pieza clave tras un inicio dominante.

Luego de su participación en el Clásico Mundial, ha registrado una efectividad de 0.50 ponches en 18 innings, permitiendo solo una carrera limpia y obviamernte de continuar ese camino triunfal se convertirá en un firme candidato a lograr el premio Cy Young como el mejor serpentinero de la Liga Nacional.

Todo apunta a una temporada de recuperación significativa, con un enfoque renovado en su mezcla de lanzamientos. Rodríguez en su última salida alcanzó la primera victoria de la campaña, permitiendo una carrera en seis entradas contra los Mets de Nueva York para dejar su efectividad en 0.50. Además tiene 11 ponches propinados en 18 entradas.

Proyecciones de este año

En el inicio de la campaña supera las complicaciones de temporadas anteriores, logrando salidas de calidad ante equipos fuertes como Dodgers y Mets.

Rendimiento histórico

Según lo reseñan varios portales especializados está es apenas la segunda vez en su carrera que inicia una campaña con una efectividad tan sobresaliente, permitiendo una o menos carreras limpias, emulando su debut en 2015.

Se proyecta como un pilar fundamental en la rotación de Arizona si mantiene su salud, tras demostrar un control de pitcheo de alto nivel.

El zurdo venezolano parece haber dejado atrás las lesiones de 2025 año en el que sufrió la inflamación del hombro izquierdo y ha trasladado el impulso de su excelente desempeño en el Clásico Mundial a la temporada regular de la MLB.

Se asegura que la clave del éxito de esta campaña está en haber reducido el uso de su recta (del 47% al 27%) para utilizar su cambio de velocidad, el cual ahora utiliza en un 35%.