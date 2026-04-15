MLB: Carlos Mendoza mantiene la confianza en Francisco Lindor

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El mánager de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, fue enfático al asegurar que no tiene planes de mover al campocorto puertorriqueño de la parte alta de la alineación, reafirmando su jerarquía dentro del equipo.

Los Mets de Nueva York atraviesan un momento complejo en el inicio de esta campaña 2026, y el foco de la atención se ha posado sobre su máxima figura, Francisco Lindor. Ante la sequía ofensiva que arrastra el torpedero boricua, el mánager Carlos Mendoza ha tenido que responder a las interrogantes sobre posibles cambios en el orden al bate, dejando clara su postura de respaldo absoluto hacia el jugador franquicia.

A pesar de que Lindor presenta un promedio de bateo de .176 y un OPS de .541 tras los primeros compromisos de la temporada, Mendoza señaló que no ha considerado bajarlo en la alineación. Para el estratega venezolano, la trayectoria y la capacidad de reacción del puertorriqueño pesan más que una mala racha de pocas semanas.

El respaldo de Mendoza ante la presión neoyorquina

La decisión de mantener a Lindor como uno de los pilares del ataque responde a una filosofía de estabilidad. Mendoza confía en que los ajustes y la disciplina en el plato eventualmente darán resultados.

El estratega entiende que la ofensiva de los Mets depende en gran medida de lo que Lindor pueda generar desde los primeros turnos; más aún cuando Juan Soto se encuentra en la lista de lesionados. Por ello, prefiere darle el voto de confianza para que recupere el ritmo habitual que lo ha llevado a ser uno de los mejores de su posición en todo el negocio.