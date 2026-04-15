MLB: Detroit confía en el despertar de Gleyber Torres

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El inicio de la temporada 2026 ha presentado un panorama de de contrastes para Gleyber Torres. Tras la jornada del martes ante los Reales de Kansas City, el camarero de los Tigres de Detroit atraviesa un momento que genera dudas, un promedio de bateo que ha descendido hasta los .200 tras alcanzar sus primeros 60 turnos al bate.

Un primer indicio de mejoría en la potencia

A pesar de irse de 4-0 en su más reciente presentación, los números periféricos del encuentro sugieren que Torres está cerca de encontrar el ritmo de contacto que lo caracteriza. En su primer turno frente a los envíos de Cole Ragans, el caraqueño conectó un elevado que recorrió 386 pies.

Aunque la jugada terminó en out, la conexión registró una velocidad de salida de 101 mph, su cifra más alta en lo que va de campaña.

Este batazo no solo destacó por la distancia, sino por el esfuerzo detrás del swing. Torres registró una velocidad de rotación de 78.2 mph en ese turno, superando con creces su promedio actual. Hasta antes de este compromiso, solo uno de sus 107 swings previos había logrado superar la barrera de las 75 mph, lo que evidencia una tendencia al alza en su explosividad física dentro de la caja de bateo.

Disciplina en el plato y aporte en las bases

Si bien el poder extrabase ha sido esquivo, la faceta de Torres como generador de oportunidades se mantiene sólida. El venezolano ha demostrado una disciplina notable para negociar boletos, acumulando 12 bases por bolas en 16 juegos disputados. Esta capacidad para embasarse le ha permitido anotar 10 carreras, cumpliendo con la función en la parte alta del lineup de Detroit.

La caída en la velocidad de swing, que se sitúa aproximadamente 2.5 mph por debajo de sus registros de la temporada anterior, es el factor que los técnicos del equipo buscan corregir. Para que Torres recupere su valor como una pieza de impacto, es necesario que esa mejoría vista ante los Reales se convierta en una constante.