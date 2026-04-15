MLB: Alarmas en Boston por salida de Willson Contreras

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El receptor y primera base venezolano Willson Contreras encendió las alarmas en el dugout de los Medias Rojas de Boston este martes, tras verse obligado a retirarse prematuramente del compromiso frente a los Mellizos de Minnesota en el Target Field.

El incidente ocurrió durante la quinta entrada, en un momento donde el conjunto de Boston se encontraba en desventaja por cinco carreras. Según el reporte oficial del equipo, el veterano de 33 años presenta rigidez en la parte baja de la espalda, una condición que obligó al cuerpo técnico a tomar medidas preventivas de inmediato.

Willson Contreras dejó el encuentro después de haber tenido dos apariciones en el plato, ligando de 1-0 con un ponche. Fue reemplazado defensivamente por Andruw Monasterio al inicio de la parte baja del quinto episodio.

Cabe destacar que, durante el cuarto inning, Contreras fue impactado por un lanzamiento del abridor Mick Abel, un sinker a 92.7 millas por hora que golpeó su protector de codo. No obstante, el cuerpo médico ha aclarado que este pelotazo no está relacionado con la molestia lumbar que finalmente lo marginó del juego. El jugador permaneció en el terreno durante el cierre de esa entrada antes de manifestar la rigidez que forzó su salida.

Pilar ofensivo para Boston

La baja de Contreras, aunque se espera que sea evaluada día a día, representa una preocupación debido al rendimiento que ha mostrado en el inicio de la temporada 2026. En 17 juegos disputados, el slugger mantiene un promedio de bateo de .298 y un OPS de .935, consolidándose como una de las piezas más productivas del lineup.