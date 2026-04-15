MLB: Kenley Jansen hace historia con un importante juego salvado

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La jornada de este martes en las Grandes Ligas fue épica para Kenley Jansen, quien se adjudicó un salvamento histórico en su enorme carrera profesional. Esto sucedió luego de que los Tigres de Detroit derrotaran por 2 a 1 a los Reales de Kansas City en el Comerica Park.

Llegó el 479 para Jansen

Con el conjunto de casa tomando la delantera en la parte baja del octavo, el manager A.J. Hinch no dudó en llamar al veterano lanzador para ponerle el candado al compromiso.

Fue entonces cuando Kenley Jansen subió al montículo y, después de permitir un sencillo, dominó a los tres siguientes bateadores para sumar su tercer rescate de la temporada, y el número 479 de por vida en las Grandes Ligas.

De esta manera dejó atrás a Lee Smith (478) y asumió en solitario el tercer puesto entre los máximos cerradores de la MLB. Vale mencionar que solo lo superan Trevor Hoffman (601) y Mariano Rivera (652).

A sus 38 años de edad, Kenley Jansen cuenta con 17 campañas en el Big Show, de las cuales 12 fueron con los Dodgers de Los Ángeles. Su tope personal lo firmó en 2016 con 47 salvados.