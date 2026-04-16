MLB: Mike Trout castiga a los Yankees y emuló a Miguel Cabrera

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El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, ha transformado su visita a Nueva York en un parque de diversiones. Tras llegar a la serie con un promedio de bateo de .208, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana ha castigado al pitcheo de los Yankees con cuatro cuadrangulares en apenas tres juegos, elevando su promedio ofensivo a .239 en un lapso de 72 horas.

Tras los pasos de Miguel Cabrera en la casa de los Yankees

La consistencia de Trout en esta serie lo ha llevado a igualar un hito que no se veía en el recinto de la calle 161 desde hace más de una década. Al conectar cuadrangulares en tres días consecutivos como visitante en el actual Yankee Stadium, el estadounidense se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia del parque en lograrlo.

Según dato de Sarah Langs, el único pelotero que ostentaba esta marca hasta la fecha era el venezolano Miguel Cabrera, quien consiguió la hazaña en la temporada 2013. Esta comparación resalta la magnitud de la racha de Trout, considerando que el estadio se inauguró en 2009.

Una marca vigente desde 1990

Trout se ha convertido en el primer jugador que logra registrar cuatro o más jonrones en una serie contra los Yankees de Nueva York desde el año 1990.

Con cuatro estacazos en los primeros tres compromisos, Trout tiene la oportunidad de igualar o superar el récord de más cuadrangulares para un rival en una sola serie contra los Bombarderos del Bronx. Actualmente, la lista histórica está liderada por tres nombres que alcanzaron los cinco jonrones: