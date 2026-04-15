MLB: Eugenio Suárez escala una posición entre los jonroneros de Cincinnati con este batazo

Suscríbete a nuestros canales

Ni bien se escuchó la voz de playball en el Great American Ball Park, los Rojos de Cincinnati le dieron con todo a los Gigantes de San Francisco. Y es que los de casa firmaron un rally de cuatro anotaciones, en el primer inning, con la colaboración de Eugenio Suárez.

En ese primer turno al bate, justo después de un vuelacercas de tres carreras de Sal Stewart, el venezolano completó el back-to-back con una conexión que aterrizó por todo el jardín derecho.

De esa manera llegó a tres jonrones en lo que va de campaña, además que sumó su novena impulsada y su sexta anotada. Por los momentos batea para .230 de promedio.

Geno escala entre los históricos de Cincinnati

Si hablamos exclusivamente de Eugenio Suárez con el uniforme de los Rojos de Cincinnati, este batazo de cuatro esquinas fue el número 192. Y es que dicha cifra ahora lo posiciona en solitario en el puesto 12 dentro de la organización, superando a Brandon Phillips (191).

Sus próximos objetivos son Barry Larkin (198) y Eric Davis (203), que una vez los supere ingresará al top-10 de los máximos jonroneros de por vida de Cincinnati.