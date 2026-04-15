MLB: Martín Pérez regresa a Atlanta Braves tras contrato de ligas menores

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Martín Pérez fue colocado en waivers recientemente, y tras no ser reclamado por ningún equipo, decidió ejercer su derecho a la agencia libre, en busca de una nueva organización para mantenerse activo y seguir cosechando registros importantes en las Grandes Ligas.

Este movimiento le permitió evaluar sus opciones en el mercado, aunque su situación se resolvió rápidamente tras recibir interés inmediato. Finalmente, el experimentado zurdo regresará a la organización de Atlanta Braves, firmando un contrato de ligas menores, de acuerdo con el reporte de Jon Heyman.

Con este contrato, el pelotero venezolano tendrá la posibilidad de continuar dentro del sistema del equipo y trabajar para ganarse un lugar nuevamente en el roster durante la vigente campaña de Las Mayores. En su primera impresión antes de ser colocado en asignación, el de Las Matas dejó marca de 0-1, seis ponches, 0.91 de WHIP y una efectividad de 3.14 en 14.1 entradas de labor.

Martín Pérez en otra oportunidad con Atlanta

Tras no ser tomado por ninguna organización de Las Mayores, el venezolano volverá a probar con los Bravos, después de una primera parte decente en tres tres juegos laborados. Entre los lanzadores criollos, Pérez destaca entre los activos con más victorias en su carrera en MLB, coleccionando récord de 91 juegos ganados y 94 perdidos, 1,159 ponches, 1.43 de WHIP y una ERA de 4.40 en 328 desempeños en el morrito en 15 años de servicios.

Sea como abridor o como relevista largo, Atlanta necesita de un brazo veterano en la actual temporada que no refuerce sus aspiraciones de regresar a los Playoffs, sino de pelear por el banderín en la División Este de la Liga Nacional.