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José Quintana, el pitcher colombiano de las Grandes Ligas, ha tenido una carrera destacada desde su debut en 2012. A lo largo de su trayectoria, ha sido conocido por su consistencia y habilidad para mantener a los bateadores a raya, que le ha permitido convertirse en el primero de su país con más de 100 juegos ganados en MLB.

En la presente temporada de Las Mayores, donde se encuentra en su decimoquinta edición y la primera con Colorado Rockies, el serpentinero colombiano tiene en la mira una marca de ponches importantes que lo afianzaría como el lanzador más exitoso de su país. El nativo de Arjona ya tuvo su primera apertura de la campaña lanzando cuatro inning y un tercio, tolerando dos carreras limpias, cuatro hits, cuatro boletos y par de abanicados.

Aunque no es un lanzador extremadamente dominante en cuanto a ponches. Al 2026, Quintana tiene un total de 1,818 ponches en trayectoria. Esto lo coloca relativamente cerca de alcanzar la marca de los 2,000, un hito importante para cualquier lanzador en la MLB. De mantenerse activo en la Gran Carpa y como referente en la rotación de los rocosos, el cafetero coleccionar la mencionada cifra en la actual entrega.

José Quintana camino a los 2,000 ponches

Para llegar a los 2,000 ponches, José Quintana necesitaría 182 más, previo a la jornada de este miércoles 15 de abril en las Grandes Ligas. Aunque puede parecer una cifra difícil de alcanzar, no es imposible considerando que sigue siendo un lanzador activo en la liga. Si continúa en su rol de abridor y mantiene un promedio de ponches por partido similar al que ha tenido en sus mejores temporadas, podría lograrlo en la próxima temporada si permanece saludable y recibe suficientes oportunidades de juego.

Sin embargo, dependerá también de su rendimiento y el de su equipo a lo largo del año. Además de estar en la cima entre sus compatriotas con más recetados en la Gran Carpa, Quintana posee récord vitalicio de 113 triunfos y 110 reveses, efectividad de 3.76 y WHIP de 1.27 en 384 presentaciones.