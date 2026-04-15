MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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En este comienzo de temporada, el único conjunto que se ha mostrado realmente consistente, es el Dodgers de Los Angeles. El resto, no ha logrado terminar de engranar por completo sus piezas y ante los cambios prácticamente a diario, es importante ver cómo marcha la tabla de posiciones.

Uno de los movimientos destacados se pudo divisar en la división Este de la Liga Americana, donde los Rays de Tampa Bay se apoderaron de la cima.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (9-7) Orioles de Baltimore (9-8) Yankees de Nueva (9-8) Azulejos de Toronto (7-9) Medias Rojas de Boston (6-11).

División Central:

Mellizos de Minnesota (11-7) Guardianes de Cleveland (10-8) Tigres de Detroit (8-9) Reales de Kansas City (7-10) Medias Blancas de Chicago (6-11).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (9-7) Rangers de Texas (8-8) Angelinos de Anaheim (9-9) Marineros de Seattle (8-10) Astros de Houston (7-11).

Así se pone la tabla de posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (11-7) Marlins de Miami (9-9) Phillies de Philadelphia (8-9) Nacionales de Washington (8-9) Mets de Nueva (7-11).

División Central:

Piratas de Pittsburgh (10-7) Rojos de Cincinnati (10-7) Cardenales de San Luis (9-8) Cerveceros de Milwaukee (8-8) Cachorros de Chicago (8-9).

División Oeste: