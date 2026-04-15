MLB: Resultados en la jornada de este martes 14 de abril

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Durante este martes, 14 de abril, se disputó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con interesantes duelos de pitcheo y por lo tanto, es importante repasar cómo quedaron cada uno de los resultados en las distintas plazas.

En esta jornada los que mostraron su "Arepa Power", fueron Ildemaro Vargas y Andrés Giménez con cuadrangulares. Por su parte, Willson Contreras abandonó el duelo de Medias Rojas de Boston por molestias.

Resultados en la jornada de hoy en la MLB:

- Cascabeles de Arizona 4-3 Orioles de Baltimore

- Reales de Kansas City 1-2 Tigres de Detroit

- Nacionales de Washington 5-4 Piratas de Pittsburgh

- Cachorros de Chicago 10-4 Phillies de Philadelphia

- Gigantes de San Francisco 1-2 Rojos de Cincinnati

- Angelinos de Anaheim 7-1 Yankees de Nueva York

- Marlins de Miami 5-6 Bravos de Atlanta

- Azulejos de Toronto 9-7 Cerveceros de Milwaukee

- Rays de Tampa Bay 8-5 Medias Blancas de Chicago

- Medias Rojas de Boston 0-6 Mellizos de Minnesota

- Guardianes de Cleveland 5-6 Cardenales de San Luis

- Rockies de Colorado 6-7 Astros de Houston

- Rangers de Texas 1-2 Atléticos de Oakland

- Marineros de Seattle 1-4 Padres de San Diego

- Mets de Nueva York 1-2 Dodgers de Los Angeles.