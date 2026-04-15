MLB: Resultados en la jornada de este martes 14 de abril

Durante este martes, 14 de abril, se disputó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con interesantes duelos de pitcheo y por lo tanto, es importante repasar cómo quedaron cada uno de los resultados en las distintas plazas.
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En esta jornada los que mostraron su "Arepa Power", fueron Ildemaro Vargas y Andrés Giménez con cuadrangulares. Por su parte, Willson Contreras abandonó el duelo de Medias Rojas de Boston por molestias.
Resultados en la jornada de hoy en la MLB:
- Cascabeles de Arizona 4-3 Orioles de Baltimore
- Reales de Kansas City 1-2 Tigres de Detroit
- Nacionales de Washington 5-4 Piratas de Pittsburgh
- Cachorros de Chicago 10-4 Phillies de Philadelphia
- Gigantes de San Francisco 1-2 Rojos de Cincinnati
- Angelinos de Anaheim 7-1 Yankees de Nueva York
- Marlins de Miami 5-6 Bravos de Atlanta
- Azulejos de Toronto 9-7 Cerveceros de Milwaukee
- Rays de Tampa Bay 8-5 Medias Blancas de Chicago
- Medias Rojas de Boston 0-6 Mellizos de Minnesota
- Guardianes de Cleveland 5-6 Cardenales de San Luis
- Rockies de Colorado 6-7 Astros de Houston
- Rangers de Texas 1-2 Atléticos de Oakland
- Marineros de Seattle 1-4 Padres de San Diego
- Mets de Nueva York 1-2 Dodgers de Los Angeles.