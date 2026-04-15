MLB: Jackie Robinson y el legado que cambió el béisbol para siempre

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Jackie Robinson debutó con Dodgers de Brooklyn un 15 de abril 1947 en MLB. Ese día se convirtió en el primer atleta afroamericano en romper la barrera racial que dividía al béisbol en los Estados Unidos. Por esa razón, hoy 15 de abril se celebra el Día de Jackie Robinson.

Grandes Ligas instauró este homenaje anual para reconocer el impacto social y cultural que generó su presencia. Jackie Robinson Day celebra la valentía de un hombre que cambió las reglas, permitiendo que miles de nacionalidades pudieran acceder a Las Mayores.

Durante este 15 de abril (como el de todos los anteriores) todos los peloteros y personal técnico vestirán el dorsal número 42. Un símbolo de unidad y respeto absoluto por la leyenda y el legado del jugador. El retiro del número 42 en toda la liga asegura que nunca sea olvidado.

Jackie Robinson y su legado deportivo en Grandes Ligas

Jackie Robinson jugó 11 temporadas con Brooklyn Dodgers. Su nivel de juego fue superlativo desde su debut hasta su último juego con un promedio de .311. Todo bajo una presión social extrema, demostrando una capacidad mental superior que le permitió consolidarse en la liga.

Su talento fue reconocido de inmediato al ganar el premio al Novato del Año y posteriormente el MVP de Liga Nacional. El legado de Robinson se fundamentó en su agresividad al correr las bases y una defensa impecable que obligó a los críticos a rendirse ante su calidad.

A pesar de enfrentar insultos y amenazas constantes, el pelotero lideró a su equipo hacia la conquista de múltiples títulos y una Serie Mundial. La huella de Jackie en el béisbol estableció un estándar de excelencia deportiva; esto abrió las puertas a todos los jugadores extranjeros de MLB.

Números de Jackie Robinson en su carrera