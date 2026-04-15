MLB: Los increíble números de los Dodgers cuando Shohei Ohtani recibe boleto

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Shohei Ohtani no pudo conectar imparable en cuatro presentaciones la plato en la jornada de este martes 14 de abril en las Grandes Ligas. Sin embargo, eso no ha sido problema para que los angelinos se mantengan brillando en la presente temporada, tras quedarse con la victoria 2x1 ante New York Mets.

De acuerdo con las estadísticas de OptaSTATS, los bateadores de los Los Angeles Dodgers han sido extraordinariamente productivos en los turnos inmediatamente posteriores a un boleto intencional (IBB) otorgado a Shohei Ohtani desde su llegada al equipo. En ese contexto, han registrado una impresionante línea ofensiva de .457 de promedio de bateo, .535 de porcentaje de embasado y .714 de slugging, cifras que reflejan un dominio absoluto en esas situaciones específicas del juego.

Este rendimiento no solo evidencia el impacto indirecto de Ohtani en la alineación, sino también la capacidad de sus compañeros para capitalizar las oportunidades que se generan al evitar enfrentarlo. Darle base por bolas intencionalmente a un bateador de su calibre suele ser una estrategia defensiva, pero en este caso ha resultado contraproducente para los rivales, que terminan pagando caro esa decisión ante la profundidad ofensiva del equipo angelino.

Boletos a Ohtani benefician a los Dodgers

De hecho, ninguna otra organización de las Grandes Ligas en los últimos 50 años ha conseguido una línea ofensiva de al menos .400/.500/.700 en turnos posteriores a un IBB a un jugador específico (con un mínimo de 40 apariciones al plato). Este dato no solo subraya lo excepcional del fenómeno, sino que también coloca a los Dodgers en un territorio histórico dentro del béisbol moderno.

Aunque no han contado con la mejor más letal del japonés con el madero, la tropa de Dave Roberts colecciona el mejor récord (13-4) de Las Mayores después de 17 compromisos disputados. El vigente MVP de la Liga Nacional registra promedio al bate .254, 16 hits, cinco cuadrangulares, 10 remolcadas, 10 anotadas, .402 en OBP y un OPS de 910 en 63 apariciones al plato.