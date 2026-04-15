MLB: Eduardo Rodríguez busca extender su dominio contra Orioles

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Eduardo Rodríguez está en un fantástico estado de forma con Diamondbacks de Arizona en 2026. El venezolano tendrá su cuarta apertura de la temporada contra un rival que ha dominado. A lo largo de su carrera, el zurdo ha mantenido a raya a la ofensiva de Orioles de Baltimore.

Rodríguez enfrentará a unos Orioles que vienen en un buen nivel. Sin embargo, el venezolano de D-backs a lo largo de su carrera los ha dominado con un rendimiento superlativo. De hecho, en en 23 aperturas, tiene 14 victorias con 2.74 de efectividad y 140 ponches.

Eduardo podría tener uno de sus mejores inicio de la temporada con otra victoria en 2026. Es más, a lo largo de su carrera durante marzo y abril, el venezolano registra 14 victorias; si vence a Orioles, igualaría el mejor inicio con un ERA por debajo de 0.50 desde 2023 con 2.21.

Eduardo Rodríguez vs Orioles de Baltimore en su carrera

Eduardo Rodríguez a lo largo de su carrera registra números impresionantes contra Orioles de Baltimore. En parte, se explica por el gran éxito que tuvo durante su paso con Medias Rojas de Boston. En una época donde los de Baltimore no competían en un gran nivel.

Números de Rodríguez vs Orioles de Baltimore:

- 25 juegos, 23 aperturas, 14-5, 2.74 ERA, 138.0 entradas, 113 hits, 42 carreras limpias, 14 jonrones, 37 boletos, 140 ponches, 1.08 WHIP

Números de Rodríguez vs lineup de Orioles:

Taylor Ward: 9 TB, 2 H, 1 CI, 3 SO, .222 PRO

Gunnar Henderson: 2 TB, .000 PRO

Pete Alonso: 8 TB, 2 H, 1 HR, 1 CI , 2 BB, 2 SO, .250 PRO

Coby Mayo: 0 TB, .000 PRO

Samuel Basallo: 0 TB, .000 PRO

Jeremiah Jackson: 0 TB, .000 PRO

Leody Taveras: 3 TB, 1 H, .333 PRO

Weston Wilson: 4 TB, 1 H, 1 BB, 3 SO, .250 PRO

Blaze Alexander: 0 TB, .000 PRO

En líneas generales el venezolano no ha enfrentado a este nuevo lineup en su carrera. Sin embargo, tomando en cuenta su gran estado de forma y lo flojo que se ha visto la ofensiva de Orioles, Eduardo podría tener un gran desempeño en el primer juego de esta jornada.

Números de Eduardo Rodríguez con D-backs en 2026

Eduardo Rodríguez está en un fantástico estado de forma con Diamondbacks de Arizona en 2026. El venezolano está mostrando un fuerte comando y una inteligencia a la hora de usar la zona de strike. Solo tiene 11 ponches, pero ha logrado sacar de juego a sus rivales.

Números de Rodríguez en 2026:

- 3 juegos, 3 aperturas, 1-0, 0.50 ERA, 18.0 entradas, 13 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 5 boletos, 11 ponches, 1.00 WHIP