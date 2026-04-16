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Grecia Colmenares ingresa a popular reality y enfrenta polémica por comentarios

La criolla fue muy sincera en hablar de una compañera por su desarrollo en la popular competencia 

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Elvis González
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 02:20 pm
Grecia Colmenares ingresa a popular reality y enfrenta polémica por comentarios
Grecia Colmenares / Cortesía
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El lunes 13 de abril la querida y recordada actriz venezolana Grecia Colmenares, ingresó al popular reality “Gran Hermano Argentina”. La artista de 63 años fue convocada en el proyecto como reemplazo de Andrea del Boca, con la promesa de revolucionar el show de convivencia.

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Detalles de su ingreso

La guapa rubia nacida el 7 de diciembre de 1962 en Valencia, y que protagonizó la novela “Topacio”, se mostró muy feliz en su ingreso al reality saludando a sus compañeros. Sin embargo, enfrentó una polémica al hablar sin tapujos de Andre Del Boca.

Andrea, actriz y cantante argentina, tuvo que salir del show por problemas de salud, siendo reemplazada por Grecia, quien destacó que ella no había realizado nada en sus primeras semanas de competencia, solo durmiendo y lamentándose.

“Es como si yo llegara a la casa y me quedara en el cuarto, tirada, llorando y diciendo: extraño a mi hija. ¿Para qué entraste a la casa?”, expresó la artista criolla, dejando al público impactado.

En sus primeros días en la casa, Grecia ha estado muy tranquilla compartiendo con sus compañeros, riendo, ejercitándose, arreglando sus pertenecías, seleccionando su cama y por la manera tan peculiar en cómo se lava el cabello.

Experiencia de Grecia en realities 

Sus fanáticos la han estado apoyando con mensajes, imágenes y videos en la casa.

En el reality por el jugoso premio de $70.000.000, estuvo la animadora y modelo venezolana Cinzia Francischiello, quien fue eliminada hace días.

Grecia, quien protagonizó la exitosa novela “Manuela” en Italia, es una veterana en realities y competencias, hace algunos años participó en el show “La isla de los famosos en Italia”, y el año pasado estuvo en la versión italiana de “Gran Hermano”.

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