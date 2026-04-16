Prince of Jerico a cortar la racha de segundon en el King T. Leatherbury Stakes en Laurel Park

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El hipódromo de Laurel Park tendrá el sábado una nueva edición del Preakness Preview Day donde se disputarán cinco Stakes y uno de ellos, como prueba previa para la segunda gema de la triple corona a realizarse el próximo 16 de mayo en el mismo óvalo.

Estados Unidos: Prince of Jerico por la victoria en el King T. Leatherbury Stakes

En la octava competencia de 12 que se van a realizar en la jornada sabatina en el recinto de Maryland, se correrá una nueva edición del King T. Leatherbury Stakes de $100.000 en distancia de 1.100 metros en arena, para ejemplares de tres y más años donde hay una nómina de 13 purasangres a competir.

El purasangre Prince of Jerico de la entrenadora Brittany Russell, buscará salir de la racha de cuatro segundos consecutivos y sorprender en el King T. Leatherbury Stakes de este sábado con la monta de Sheldon Russell en una nueva oportunidad para la familia Sheldon de alcanzar otro Stakes para su cuadra.

El hijo de Munnings de cinco años tiene dos segundos este año y dos más en sus últimas presentaciones del 2025, cuenta con una campaña de siete victorias en 24 pruebas realizadas, tendrá que enfrentarse a grandes rivales para salir de segundo.

El primero de ellos será el Had To Have Him, el cual debutará en la presente temporada y viene de ganar en el Maryland Million Truf Sprint Stakes del pasado 11 de octubre con un Speed de 91, otro rival de fuerza será Schwarzmeier el cual viene de triunfar en un Allowance en su última presentación en Faird Grounds el pasado 16 de febrero del año en curso.

Para cerrar, otro rival de cuidado en la competencia, puede ser Jean Valjean, pensionado de Elizabeth Marryman con la monta del Jomar Torres, el cual irá a su debut del 2026, pero en su última del año pasado llegó tercero en el Aqueduct Turf Sprint Championship Stakes con un Speed de 106.