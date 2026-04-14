Hazaña en los 2.400 metros: Conozcan las yeguas venezolanas que ganaron el Clásico Internacional Presidente de la República (GI)

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El próximo domingo 19 de abril, el hipódromo La Rinconada se vestirá de gala para recibir la edición 105 del Clásico Internacional Presidente de la República. Esta emblemática competencia, eje central de la reunión número 17 del primer meeting del año, despierta una expectativa especial al recordar los hitos femeninos en el cuadro de honor del primer mandatario nacional.

Aunque el historial de esta emblemática prueba de Grado I atesora nombres memorables, la estadística revela un dato asombroso: en más de un siglo de tradición, solo cuatro corredoras poseen la gloria de haber vencido en los 2.400 metros de esta exigente selectiva.

La Rinconada: Yeguas Ganadoras Clásico Presidente Internacional de la República

El camino lo abrió la inolvidable Lectura en 1979. Bajo la monta del recordado jinete zuliano Jesús Rodríguez, apodado “El Mudo”, la yegua no solo derrotó a los machos, sino que dejó un crono de 152’’1. Aquella victoria rompió paradigmas y demostró que en la distancia de aliento también pertenecía a las corredoras de la pista.

Cuatro años más tarde Trinycarol se hizo presente. En 1983, la campeona se convirtió en la segunda yegua en triunfar en la prueba presidencial. En esta ocasión, contó con la conducción del jinete chileno Balsamino Moreira y la preparación del memorable entrenador Giovanni Contini. Su registro fue de 156’’3 para el trayecto de milla y media.

La tercera hazaña llegó de la mano de Tan Bonita. Con la guía del imbatible “Jet” Douglas Valiente, la corredora otorgó un nuevo éxito al entrenador Giovanni Contini, quien consolidó así su maestría en la distancia de aliento. Su triunfo reafirmó una época dorada para el purasangre nacional en la competencia más antigua del calendario.

Finalmente, la zaina valenciana Climalba cerró este exclusivo grupo. En una demostración de coraje, la pupila de Isaac Hassan viajó desde el Cabriales para conquistar la capital en 1992. Con el látigo de Rafael Torrealba, el “Ferrocarril”, detuvo el reloj en 153’’4. Desde ese día, el nombre de Climalba permanece como el último registro femenino en el palmarés de esta prestigiosa selectiva.