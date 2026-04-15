Daniel Elbittar y Sabrina Seara demandan a empresario por fraude inmobiliario

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La pareja de actores venezolanos, Daniel Elbittar y Sabrina Seara presentaron una denuncia por fraude inmobiliario contra el empresario Gustavo Felipe Tomé Velázquez y la empresa Desarrollos Sustentables Santa Fe, S.A. de C.V. ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La demanda surge luego de una serie de irregularidades con la adquisición de un departamento en la Torre Mistral, ubicado en Avenida Santa Fe de la Ciudad de México.

Hace 12 años por medio de un fidecomiso inmobiliario administrado por una institución bancaria adquirieron la propiedad por un monto de 4.3 millones de pesos mexicanos dentro del urbanismo en desarrollo bajo determinadas condiciones contractuales.

Sin embargo, una vez habitado el departamento, las instalaciones y áreas del conjunto residencial tenían fallas estructurales que no correspondía con lo acordado. Con estas irregularidades ha sido suficiente para tomar acciones legales.

Por mucho tiempo, Daniel Elbittar y Sabrina Seara habrían dialogado llevar a una solución de manera privada, pero no fue posible.

Inmueble inconcluso

El documento detalla las deficiencias en la propiedad como falla constante en los ascensores, cortes de luz, deficiencias en seguridad y problemas en instalaciones hidráulicas.

Los residentes se vieron obligados a subir y bajar hasta 20 pisos por los largos periodos sin energía eléctrica. Los apagones son el resultado de presuntos incumplimientos en el pago del servicio, pese a que el condominio habría cubierto cuotas destinadas a esos servicios.

Además, áreas comunes en la residencia se encuentran inconclusas, por lo que los vecinos no pueden gozar del libre uso de la mismas. El proyecto debió concluir en 2015, pero se postergó por más tiempo.

No obstante, los actores constataron que las dimensiones del departamento no responden a las establecidas en el documento principal. El inmueble fue vendido con una superficie aproximada de 124 metros cuadrados, mientras que el área entregada sería menor, lo que podría representar un perjuicio económico para los compradores.

Daniel y Sabrina no poseen el título de propiedad

A pesar de haber liquidado el inmueble hace diez años Daniel Elbittar y Sabrina Seara no poseen los documentos originales, una situación que los mantiene en expectativa sobre la titularidad de la propiedad.

“Creemos firmemente en la justicia y en el respeto a la ley. Nuestra intención no es generar polémica, sino que se esclarezcan los hechos y se actúe conforme a derecho”, señalaron los actores a través de su equipo legal.