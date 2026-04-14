Annarella Bono regresaría a la televisión venezolana tras larga ausencia

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En los últimos días se ha estado hablando del regreso de la animadora y exreina de belleza Annarella Bono a la televisión. La criolla estaría presentando un talk show en el canal de la bolita roja, que fue su casa hace varios años.

Posible regreso a la televisión

La información fue ofrecida por la periodista Yolimer Obelmejias, destacando que el show se trataría de entrevistas con invitados especiales y para hablar de temas importantes de la actualidad.

Según Yoli, exparticipante del Miss Venezuela 1997 fue vista en los pasillos de la planta con gran sonrisa y emoción, por querer volver a la pantalla chica como en los viejos tiempos.

Hasta el momento la presentadora no se ha pronunciado por los rumores de su regreso a la televisión.

El público no ha dudado en comentar mensajes de felicidad por lo que podría ser una realidad, de verla nuevamente en la pantalla derrochando talento, entrega y energía.

Mensajes del público

“La que da el rating”, “Me encante ella con sus locuras, excelente profesional”, “Bienvenida Bono”, “Nos dejó mucho tiempo esperando”, son algunas de las opiniones en redes.

Uno de sus últimos proyectos en la televisión fue con el programa mañanero “Lo Actual”, en el que compartió con otras personalidades venezolanas.